Slepende zaak tegen boer is dure fout: Haaksbergen moet half miljoen betalen, gemeente was te traag volgens rechter

Het leek zo mooi: een intensieve veehouderij in het buitengebied van Haaksbergen, dichtbij kwetsbare natuur, verplaatsen naar Geesteren in ruil voor subsidie en twee bouwkavels in het Haaksbergse buitengebied. Maar die deal tussen de gemeente en de boer mondde uit in een jarenlange juridische strijd, waarbij de gemeente aan het kortste eind trekt. Want, zo stelt het gerechtshof, door traag handelen van de gemeente kwam de landbouwer in financiële problemen. Die schade moet de gemeente betalen. Hoe dat zit? Daarvoor moeten we terug naar 2008, naar het begin van een veertien jaar durende soap.