Spannende zomer in het Haaksbergerveen: ‘We moeten onze schapen bij de wolf uit de bek houden’

Net zoals koeien dansend de wei in gaan, na het overwinteren in de stal, zo kregen de dieren van Stichting Schaapskudde Haaksbergen zondag een uur de tijd om uit te razen in het weiland naast het winterverblijf. Om daarna de drie kilometer lange tocht naar het Haaksbergerveen te maken, waar de kudde tot eind oktober verblijft.

Volledig scherm De Haaksbergse schaapskudde verlaat het winterverblijf aan de Schapendrift om, onder de hoede van herders, een tocht van zo’n twee kilometer te maken naar het Haaksbergerveen. Publiek kan na twee jaar weer meelopen. © Lars Smook

Moederdag

Publiek was als vanouds weer welkom, al had de bijzondere mars te maken met geduchte concurrenten. „Moederdag en de Meimarkt in het centrum van Haaksbergen”, zegt Toon Tankink van Stichting Schaapskudde Haaksbergen. „Maar zo’n mooi evenement als dit, zo’n blij gebeuren, dat willen mensen met geen goud missen.”

Grazend het veen behouden

Eenmaal op plek van bestemming, wacht de schapen een belangrijke taak. Dag in, dag uit begrazen ze het natuurgebied en leveren zo een belangrijke bijdrage aan het behoud van het veen. Eind oktober keert de kudde terug naar het onderkomen aan de Schapendrift.

Niet bang voor wolf

Overdag waakt de herder over de kudde. Voor hij huiswaarts keert, brengt hij de schapen naar de nachtweide. „Of we bang zijn dat er een wolf op bezoek komt? Nee, maar we zijn wel waakzaam”, zegt Tankink. De afgelopen tijd dook de wolf regelmatig op in de omgeving. Begin maart zag Enschedeër Jan Elfring het dier lopen binnen de bebouwde kom van Haaksbergen, eind april werd een schaap doodgebeten in Vorden en begin deze week dook het dier op in Neede.

Quote We moeten onze schapen bij de wolf uit de bek houden Toon Tankink, Stichting Schaapskudde Haaksbergen

„Ja, de wolf is er en daar zijn we niet blij mee”, zegt Tankink. „In het volle Nederland zijn er maar een paar plekken waar genoeg ruimte is voor de wolf. Het Haaksbergerveen is er een van.” Waar de komende maanden ook nog eens lekkere hapjes rondlopen. „We moeten onze schapen bij de wolf uit de bek houden.” Er staat daarom een afrastering rondom de nachtweide. „Of een wolf zich daardoor laat afschrikken? Hij krijgt hooguit een klap stroom. Dat zal ’m niet tegenhouden, het schijnt dat-ie hier gewoon over het hek kan komen.”

De herder niet alleen overdag, maar ook ’s nachts over de kudde laten waken, is volgens Tankink geen optie. In zijn ogen is er maar één manier om de kudde in alle veiligheid het Haaksbergerveen te laten begrazen: er moet een hoger hekwerk om de nachtweide komen. Een kostbare aangelegenheid, waar Stichting Schaapskudde Haaksbergen de centen niet voor heeft.

Immaterieel erfgoed beschermen

Voor Tankink is de oplossing logisch. „Als de overheid wil dat wolf én de schaapskudde blijft - we zijn inmiddels aangewezen als immaterieel erfgoed - dan moet de overheid financieel over de brug komen. Zo kunnen wij de door de provincie aangewezen kudde aan het werk zetten in het Haaksbergerveen.”