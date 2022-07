Staatssecretaris: geen vakantieopdracht voor inwoners van ‘mijn lievelingsgemeente Haaksbergen’

SINT ISIDORUSHOEVE - Dikke dossiers vol ambtelijk jargon doorspitten in de zomer. Staatssecretaris Vijlbrief zadelde inwoners van Sint Isidorushoeve ermee op. Samen met Nobian moeten zij in de zomermaanden bekijken wat de beste locaties voor de geplande zoutboringen rond het dorp zijn. „Maar ik begrijp dat zij ook vakantie willen.”

Tijdens een werkbezoek aan de Hoeve haalde Hans Vijlbrief (D66), net als dorpsbewoners dat al langer doen, zijn wenkbrauwen op bij de locatie van enkele beoogde zoutcavernes. Hij legde Nobian en de Hoevenaren een huiswerkopdracht op. De partijen moeten zich samen buigen over de inpassing van de boorlocaties bij het dorp.

Dat moet in juli en augustus gebeuren, zodat Vijlbrief daar tijdens een volgend werkbezoek in het najaar over kan worden geïnformeerd. „Dat komt erop neer dat onze lokale mensen daar in de zomer mee aan de slag moeten”, zei Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) donderdag tijdens een mijnbouwdebat.

Flinke klus in vakantieperiode

Volgens haar willen de betrokken Hoevenaren de klus graag serieus oppakken. Zij moeten in de vakantieperiode eens per twee weken met Nobian om tafel, dikke dossiers doornemen en afstemmen met plaatsgenoten. „Dat is heel veel werk voor mensen die dit niet als eerste in hun bagage hebben zitten. En ik vind dat daar best rekening mee mag worden gehouden.”

Dat doet de staatssecretaris, die Haaksbergen tijdens het mijnbouwdebat ‘mijn lievelingsgemeente’ noemde. „Ik heb de bewoners en Nobian een vakantieopdracht gegeven en ik begrijp dat die bewoners ook vakantie willen. Ik zal zorgen dat zij meer tijd krijgen. Want volgens mij kan dit ook best in september.”