Stel, je ziet iets niet zitten. Hoe help je zo’n plan om zeep? Hier een handleiding uit Haaksbergen (en statiegeldtoerisme, kent u die uitdrukking?)

In Buurse willen ze geen windmolens. Op verschillende plekken in Haaksbergen vinden mensen de opvang van vluchtelingen in hun buurt heel erg spannend. De argumenten daarvoor klinken - wat je er ook van vindt - redelijk keurig. Stop met die logica. Want wat echt werkt, is creatieve oplossingen bedenken. Dit is wat je moet doen: