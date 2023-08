Bruut vandalisme in Wesseler­brink, bomen vergiftigd en verminkt: ‘Vanwege zonnepane­len’

De kruinen van een eik en een berk in de Wesselerbrink kleuren bruin. Vergiftigd. Er zijn gaten in geboord en er is gif ingespoten. Het zijn bomen van de gemeente. Die heeft bij de politie melding gemaakt van vernieling. Wie doet nu zoiets?