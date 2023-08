indebuurt.nl Werk aan de weg: hier in Almelo zijn werkzaamhe­den in augustus 2023

Soms lijkt het wel alsof half Almelo open licht door wegwerkzaamheden. Dat valt in de maand augustus mee. Ook de werkers aan de weg gaan graag op vakantie. Hierbij een overzicht van het werk aan de weg in Almelo in augustus 2023. Zo weet je op welke plekken je moet omrijden.