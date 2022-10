Stoomlocomotieven en zelfmoorddeuren in Boekelo: ‘Hij ruikt nog net als vroeger’

Twee oude Volkswagen busjes vallen zeker op, maar een moeder wil toch echt met haar zoon op de foto bij een oude zwarte Citroën. Die auto valt ook in de smaak bij Niels Witvoet. „Bij ons op het werk hadden we er ook zo’n eentje staan. Een Citroën Traction uit 1951. Rijdt heel bijzonder”, zegt hij. Hij wijst op het portier aan de bestuurderskant. „Zelfmoorddeuren noemen ze dat. Klapt naar achteren open. Zes cilinder. De waarde? Geen idee. 50.000, als het niet meer is.”

Quote De Mustang is het mooist. Hoewel, kijk daar die Bentley Niels Wtvoet, is dol op echt mooie oldtimers

Niels Witvoet bewondert de auto met zijn dochter Amber op de arm. „Hoort bij de opvoeding, hè. Ik ben werkzaam geweest in de auto’s. Er staan hier echt mooie oldtimers. Een blauwe Mustang met witte strepen iets verderop is misschien wel de mooiste. Alhoewel, er staat ook een Bentley. Het is allemaal mooi spul. Maar dit hier op de arm is natuurlijk het mooiste”, wijst hij op zijn dochtertje. „Onbetaalbaar.”

Ruikt als vroeger

De oude TET-bus 38 is dicht bij het perron van de MBS geparkeerd. „Het loopt lekker door”, zegt Rob van Daalen, de voorzitter van de Stichting Historische TET-bus. Hij is blij met de grote schare aan bezoekers. „Mooi dat er veel belangstelling is voor de TET 38. Sommige mensen stappen in en zeggen dan: ‘Hij ruikt nog als vroeger’. De bus is uit 1967. Ik heb er zelf nog even op gereden.”

Historie leeft

Van Daalen was van 1981 tot 2019 buschauffeur. Deze zondag met de bus rijden, zit er niet in. „Geen doorkomen aan. Maar donderdagmorgen rijden we voor verzorgingshuis De Posten. We proberen de historie in stand te houden.” Het mobiele museum, in een oude TET-bus, helpt daarbij. „We proberen in beeld te blijven”, zegt Van Daalen. Elke donderdag is er een clubavond in de loods aan de Getfertweg, waar ook bezoekers welkom zijn. En stadsrondritten op afspraak zijn ook mogelijk. „Voor groepen, clubs, families”, aldus Van Daalen.

Vijftien ritjes

Intussen rijdt op het spoor een stoomlocomotief voorbij. ‘Stationschef’ Thom Winkelman houdt een oogje in het zeil. Hij reed om 07.00 uur al mee met de eerste trein uit Haaksbergen. „Dat was een speciaal arrangement.” De eerste publieke trein arriveerde om 10.10 uur in Boekelo. „Precies volgens de dienstregeling.” Hij telt het aantal ritten en komt tot vijftien. Winkelman is deze keer hoofdconducteur, maar de rol van machinist zit ook in zijn takenpakket bij MBS. „Ik zit er al veertig jaar bij. Het is een stuk van je leven geworden. Na tien jaar is er geen ontsnappen meer aan. Dan heb je levenslang.”

Daar komt er weer een

Het aantal vrijwilligers bij MBS ligt op zo’n 120, vertelt Winkelman. „Maar we komen altijd mensen tekort en altijd geld tekort.” Dus nieuwe vrijwilligers: welkom. Dan klinkt er een fluitje en gaan de spoorbomen naar beneden. De stoomtrein vertrekt naar Haaksbergen. „Maar er komt er ook zo weer eentje binnen.”

