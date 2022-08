Streekmarkt en gerookte forellen in Haaksbergen, overal krijg je het verhaal er gratis bij: ‘Ik ouwehoer meer dan ik verkoop’

HAAKSBERGEN - De appels zelf zijn niet om te eten zo vies, de cider wordt er des te lekkerder van. Wie op de streekmarkt in Haaksbergen aan de praat komt met Cor uit de Achterhoek, is zo een uur verder. Net zoals Mano uit Neede, de beste forelroker van 2017, niet alleen forel verkoopt, maar ook verhalen.

„Ga je alweer?” Bijna vergeet Cor Bernard dat er nog moet worden afgerekend. „En ik heb je nog geen tien procent verteld van wat je moet weten over cider...” Hij ouwehoert meer dan hij verkoopt, zegt hij. Op de jaarlijkse streekmarkt in het centrum van Haaksbergen is het een waar genoegen om je kostje bij elkaar te scharrelen. Wie er ook achter het kraampje staat, alles wordt met passie verkocht. En de verhalen zijn al even kostelijk.

Eitjes, kaas, brood

Of het nu gaat om de eitjes van de zorgboerderij uit St. Isidorushoeve, het handgevouwen zuurdesembrood van Inge Poodt uit Haaksbergen, de paling uit de Veldmaat of de daslookkaas van Twickel, overal krijg je het verhaal er gratis bij. Mano Konniger uit Neede laat zijn forel - vergezeld van een toastje - graag proeven. Zijn kanshebbers hangen achter hem. Twee forellen, nèt gerookt, zijn voor de jury. De rest verkoopt hij. Maar niet voordat hij heeft verteld dat hij het roken van zijn vader heeft geleerd en dat het zijn grote passie is. En dat hij in 2017, tijdens de eerste Twentse forelrookwedstrijd in Haaksbergen, maar meteen eerste werd.

Puur hobby

„Ik vis graag op forel, maar het roken is puur hobby. Wat het zo lekker maakt? Gevoel, smaak, temperatuur en vertrouwen in jezelf. Gerookt op beukenhout van de Needse Berg en eenvoudig gepresenteerd. Met alleen een schijfje citroen op een houten plank. Wie eet er nu sla bij de forel?”

Een grote pan

Over de eitjes van zorgboerderij Erve Meyerinkbroek uit Isidorushoeve valt net zoveel te vertellen. 200 kippen hebben ze en die leggen elke dag een ei. Geerlof Kanis van Grand Café Centraal neemt er wekelijks 240 af, ’s zomers iets meer, ’s winters iets minder. Vandaag staat hij met een grote pan tegenover zijn café om de eitjes te bakken voor wie ze eten wil. De opbrengst is voor de zorgboerderij.

Sterrenrestaurant

Even verderop brengt Cor Bernard zijn cider aan de mens. Met verve. Welke van de vier soorten we moeten kopen? „Wil je het in de zon drinken, voor de televisie of bij het eten?” Hoe dan ook: „Een uurtje voor serveren in de koelkast zetten.” Liever nog: „In de kelder. Maar wie heeft er nog een kelder tegenwoordig...”

Cor begon ooit met het maken van cider voor zichzelf. „Honderd liter per jaar.” Dronk hij met gemak op. Tot een sterrenrestaurant uit Zutphen zijn godendrankje ontdekte. „Dan ben je toch ijdel en gestreeld”, zegt hij. En hij begon een bedrijfje. Inmiddels produceert Cor 8000 liter per jaar. En sinds hij af en toe op streekmarkten als deze in Haaksbergen staat, heeft hij een probleem. „Ik heb al 3000 liter verkocht en mijn voorraad slinkt. Als het zo doorgaat, ben ik los ruim voordat ik weer nieuwe cider kan maken...”

Geen eerste plaats

Terug naar forelroker Mano uit Neede. Hij hoopt wederom op een eerste plek. Maar die gaat naar Ralf Veldhuis, Haaksbergenaar. Hij laat Mano Konniger ver achter zich. Mano moet het deze zaterdag met een zevende plek doen. Troostwoordje van de jury: ‘Het lag allemaal heel dicht bij elkaar. Bijna even heerlijk, al die forellen.”

kampioenschap forelroken in de Molenstraat, in de buurt van cafŽ Zeezicht met in het dorp een markt met streekproducten. Mano uit Neede, de winnaar uit 2019.