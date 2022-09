Student Lars print in 3D een betonnen stuw die Het Lankheet minder droog maakt

Brandweer in Haaksber­gen is 300 jaar: Alles wat kan rijden of rollen doet mee

De teller staat op 35 brandweerwagens, maar mogelijk worden het er meer. Komende zaterdag rijden ze in een optocht door het dorp om zo het jubileum van de brandweer in Haaksbergen te vieren. Alles van vroeger tot nu dat rijdt, rolt of geduwd moet worden, doet mee.

7 september