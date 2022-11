Subway Haaksbergen al vijf jaar ‘bonje met de buren’: zoveelste hoorzitting stelt Subway in gelijk

Subway, die sinds december 2017 aan de Hibbertsstraat in Haaksbergen is gevestigd, raakte in 2020 de exploitatievergunning kwijt. De bovenbuur klaagde over ‘hinder van klanten die op het terras van Subway roken’ en diende een klacht in bij de gemeente. Voor het terras was echter geen toestemming gegeven door de vereniging van eigenaren. Daarom trok de gemeente Haaksbergen de vergunning in. Die exploitatievergunning kreeg eigenaar Alexander Faal een jaar later, in 2021, weer terug. Maar een uitspraak over het nieuwe terrassenbeleid was nog niet.