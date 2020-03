Supportersvereniging Haaksbergen vreest voor einde seizoen FC Twente

HAAKSBERGEN - John Aldenkamp, voorzitter van supportersvereniging FCT Hoksebarge, hoopt dat FC Twente het huidige seizoen mag afmaken. Hij vreest dat het anders financiële grote consequenties gaat hebben voor de club, vertelt hij in onze voorzittersrubriek. „Als de competitie echt over is, houd ik mijn clubhart vast.”

1. Vertel eens iets over uw vereniging.

„FC Twente Hoksebarge is één van de 29 officiële supportersverenigingen van FC Twente. Kort na het behalen van de landstitel zijn we met acht personen hiermee bezig gegaan. In 2012 werd onze vereniging opgericht. Op 13 december 2013 werden we ook echt een officiële supportersvereniging van FC Twente. We begonnen ooit met vijftig man, nu zitten we op meer dan 350 leden. We bezoeken alle thuiswedstrijden, maar ook veel uitwedstrijden. Daarnaast organiseren we activiteiten waarbij het maatschappelijk gebeuren onze aandacht heeft.”

2. Bent u zelf ook actief als supporter?

„Jazeker! Al ruim 45 jaar maakt FC Twente of is FC Twente een deel van mijn leven. Ik heb alles wel meegemaakt en gedaan, veel beleefd. En nog steeds beleef ik de wedstrijden passievol vanuit vak 120.”

3. Is met het voorzitterschap een droom uitgekomen?

„Ja, ik had al enige affiniteit met besturen. Ik zat voorheen in het hoofdbestuur van Sportlust Glanerbrug. Ik was destijds de jongste bestuurder ooit. Bij FCT Hoksebarge heb ik de eerste voorzitter opgevolgd. Hier was en ben ik nog steeds trots op. Het is een hele mooie functie.”

4. Uw moeilijkste en leukste moment?

„Uiteraard is het kampioenschap van vorig seizoen een hoogtepunt. Ook omdat ik in hetzelfde weekend Abraham heb gezien. Het was dubbel feest op tweede paasdag. Als vereniging zijn de maatschappelijke projecten heel mooi. Zo doen we mee aan Scoren in de wijk. De degradatie van FC Twente was een dieptepunt, echt verschrikkelijk. Het was mijn tweede degradatie die ik heb meegemaakt. Dat nooit weer.”

5. Wat doet het Corona-virus met uw vereniging?