’t Nollnkoor uit Haaksbergen neemt gas terug, maar nu écht: ‘Wie kapt’r met’

„O, is dat volgende week zaterdag al?”, merkt Gerard quasi verrast op. Een lachsalvo volgt. Elk jaar hetzelfde liedje: veel last minute-werk. Tonnie vertelt hoe ‘Wie kapt’r met’ als een geintje begon. „Er was net een nieuw theater, voor en door heel Haaksbergen. In een dolle bui zeiden wij tegen elkaar: ‘Wat Frans Bauer kan, een vol Ahoy, kunnen wij in De Kappen’. Hans Schuppers (destijds hoofd podium, red.) heeft ons op gang geholpen. Want voor ons was het allemaal nieuw.”