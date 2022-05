Tanja Lammers krijgt trofee Haaksbergenaar van ’t Jaar tijdens laatste ‘Wie Kapt’r Met’

Ze kreeg deze onderscheiding voor haar initiatief voor het opvullen van ’t Gat in de Markt (The GAP). Daarnaast werd Lammers geprezen voor haar inzet bij de jaarlijkse Noabermuziekdag én haar zwerfvuilacties.

De trofee is voor diegene die Haaksbergen op een of andere manier op de kaart heeft gezet en wordt jaarlijks door ’t Noll’nkoor uitgereikt tijdens zijn eindejaarsprogramma ‘Wie Kapt’r Met’ in theater De Kappen. In verband met de coronaregels in 2020 en 2021 was voor één keer van de vaste datum 28 december afgeweken.