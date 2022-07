Tekort aan vrijwilligers en corona nekt avondfietsvierdaagse in Haaksbergen en de Run ATB Run

Koopjesja­gers slaan hun slag op grote rommel­markt in de Hoeve: ‘Waardevol­le oude kerstbal­len hebben nog een glazen ophangoog’.

ST. ISIDORISHOEVE - De snelle beslissers sprinten naar de hoek rechtsachter in de zaal of hun leven er vanaf hangt. Twee handelaren uit Enschede duiken op het antiek en maken een snelle inschatting van wat er valt te halen op de grote rommelmarkt in de Hoeve.

