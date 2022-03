Telfout of toch niet? Nieuw Haaksbergen mist 1 stem voor restzetel en vraagt hertelling aan

HAAKSBERGEN – En opnieuw worden er stemmen geteld in Haaksbergen. Nieuw Haaksbergen, die geklieder heeft geconstateerd bij de telling in één stembureau, heeft een hertelling aangevraagd. Op één stem na zag de partij een restzetel aan de neus voorbijgaan. „Dat is uniek in Nederland.”

Vrijdag meldde Nieuw Haaksbergen al ernstige twijfels te hebben bij de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de uitslagenavond in het gemeentehuis was de lokale partij in een nek aan nek-race verwikkeld met het CDA. Beide partijen leken af te stevenen op 5 zetels. Maar na het verdelen van de 4 restzetels kwam Nieuw Haaksbergen er bekaaid af. Die gingen naar het CDA, Team DAP, D66 en naar de VVD.

Het verschil tussen de liberalen en Nieuw Haaksbergen voor die gewilde restzetel? Exact 1 stem. Een stem meer en Nieuw Haaksbergen was met 5 zetels in de raad gekomen, evenveel zetels als winnaar CDA. Nu gaat die restzetel naar de VVD en moet de lokale partij genoegen nemen met 4 raadszetels. Nieuw Haaksbergen legt zich daar niet zomaar bij neer.

Geen vermoeden telfouten

Is 1 stem verschil voldoende reden voor een hertelling? Nee, meent Fons Vreeswijk, voorzitter van Hoofd- en Centraal stembureau in Haaksbergen. „Dit vormt geen aanleiding om te vermoeden dat er een telfout is gemaakt of dat er sprake was van misstanden die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling.” Toch zijn deze maandagmorgen tijdens de zitting van het Hoofd- en Centraal Stembureau in het gemeentehuis in Haaksbergen de stembiljetten van stembureau Holthuizen uit de kelder opgediept.

Want zijn daar nou 160 stemmen op lijsttrekker Wesley Uuldriks uitgebracht, zoals op het proces-verbaal van dat stembureau staat, of toch 162 zoals in eerste instantie is genoteerd?

Wel of toch geen restzetel

Het geklieder op het proces-verbaal van dat stembureau is volgens Nieuw Haaksbergen reden voor een hertelling. Om voor eens en altijd helder te hebben hoeveel stemmen Uuldriks in dit stembureau heeft ontvangen, worden de stembiljetten die zijn ingevuld bij Holthuizen uit de kelder opgediept. „Dat kan net het verschil zijn tussen wel of geen restzetel. Want daarbij gaat het echt om 1 stem verschil en dat is uniek in Nederland.”