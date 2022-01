Ten Hag trots op muurprint bij Bon Boys: ‘Knapper wordt het niet’

Ten Hag was zaterdagmorgen naar sportpark De Greune gekomen om bij de onthulling van de muurprint met zijn afbeelding aanwezig te zijn. In een bijeenkomst met clubmensen keek hij terug hoe het voor hem allemaal was begonnen bij de club uit De Veldmaat. Niet nadat hij voorzitter Gert-Jan Klanderman even had moeten corrigeren. Die wees er in zijn welkomstwoord op dat Ten Hag (51) dit jaar 40 jaar lid is van Bon. Boys. “45 jaar”, corrigeerde Ten Hag. “Ik speelde mijn eerste wedstrijdje in 1977.”