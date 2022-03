Thij Looman (lijsttrekker PvdA Haaksbergen): ‘De oplossing begint met vertrouwen onder inwoners’

Waarom zou de Haaksbergenaar PvdA gaan stemmen?

„Omdat de PvdA is eerlijk en sociaal is. Het is geen partij van de oneliners of boodschappenlijstjes vol prachtige wensen. Haaksbergen heeft realisme nodig om goed bestuurd te worden. Te vaak is er sprake van scoringsdrang en roepen waar je het niet mee eens bent. De PvdA zoekt altijd naar oplossingen en het eerlijke verhaal. Met daarbij altijd oog voor degenen die hulp nodig hebben. Daarom is een keuze voor de PvdA een keuze voor iedereen in Haaksbergen, vandaag en voor de toekomst.”

Welke drie onderwerpen moet het nieuwe college voorrang geven?

„Als eerste het bouwen van betaalbare woningen. Iedereen moet prettig en betaalbaar kunnen wonen in Haaksbergen zonder zich geen zorgen te hoeven maken over de vraag of aan het einde van de maand de huur of hypotheek wel kan worden betaald. Daarnaast moeten we echt oplossingen vinden voor de klimaatverandering, ook in Haaksbergen. Anders is er geen eerlijke toekomst voor ons allemaal. Tot slot moet het college investeren in haar relatie met de inwoners. Of het nu om een goed armoedebeleid gaat, de nieuwbouw van het Assink of het behoud van de Kappen en het zwembad; bij de verschillende maatschappelijke vraagstukken begint de oplossing met vertrouwen onder de inwoners.”

Bij welk college met welke partijen is Haaksbergen meest gebaat?

„Haaksbergen is het meest gebaat bij een sociaal, stabiel en realistisch college dat bestaat uit al dan niet een deel van de huidige partijen. In ieder geval partijen die op inhoud willen werken aan een eerlijke toekomst voor Haaksbergen. Daarbij kunnen bestaande inzichten zeker worden verbeterd en verenigd met nieuw inzicht. Belangrijk is dat we het als politieke partijen samen doen voor Haaksbergen en de Haaksbergenaar en niet ieder voor zich.”

De gemeenteraad telt momenteel 19 raadsleden. Hoeveel zetels gaan de verschillende partijen behalen?

„VVD (2), D66 (2), PvdA (4), Team DAP (3). CDA (4), Nieuw Haaksbergen (4).”

Er valt wat te kiezen in Haaksbergen is een serie over de gemeenteraadsverkiezingen waarin je de zes lijsttrekkers online kunt ontmoeten richting 16 maart. Elke werkdag vertelt een nieuwe kandidaat welke hokje de kiezer rood moet kleuren. Aflevering gemist of wil je ze nog eens teruglezen? Hier vind je ze allemaal.