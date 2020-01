Thomas Berge behoorde tot kanshebbers voor Songfestival: ‘Zat bij de laatste vier’

Kaart Aantal misdrijven in Losser flink toegenomen - check je gemeente

15 januari ENSCHEDE - Het aantal misdrijven in de gemeente Losser is in een jaar tijd met ruim een zesde toegenomen, fors boven het landelijk gemiddelde. En nergens anders in Twente steeg het aantal misdaadzaken zó sterk. Enschede telde in 2019 het hoogste aantal misdrijven. En de veiligste gemeente? Dat is Tubbergen.