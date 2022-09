Trage gemeente Haaksbergen moet landbouwechtpaar Hemel na slepend conflict compenseren: ‘Dit heeft ons geld en veel verdriet gekost’

Het is een van de langstslepende kwesties in Haaksbergen: het geschil tussen de gemeente en landbouwer Hemel. „In die tijd zijn we steeds negatief afgeschilderd door berichten in de media. We werden met de nek aangekeken. Maar we hielden onze mond.” Nu de landbouwer in hoger beroep in het gelijk is gesteld, wil het echtpaar wel over de kwestie vertellen. Die draait om het verplaatsen van een veehouderij uit de natuur. „Want daar was het ons om te doen, de natuur.”