Trainer De Fretes laat DES met ‘goud’ achter: ‘We hebben iets neergezet’

Twentse ‘koning’ van Ghana is nu verdachte in bijzondere fraudezaak

HAAKSBERGEN - Hij heeft een eigen foundation en bezorgde honderden mensen in Afrika een baan. Maar sinds gisteren is Brian Wegdam (47) uit Hengevelde, eigenaar van Wegdam Food Link in Haaksbergen, verdachte in een fraudezaak. Volgens de NVWA heeft zijn bedrijf gesjoemeld met documenten, voor eigen financieel gewin.

26 januari