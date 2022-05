Tranen bij benefietfestival voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Samen hopen op betere tijden, dat zag ik in de ogen van de mensen’

nieuwsupdate Ontslagen vanwege corona? Vervangen zul je bedoelen! En deze week ook in Haaksber­gen: waar is die stal met 14.000 varkens?

HAAKSBERGEN - Ergens in Haaksbergen moet een boerderij zijn met 14.000 varkens. Niet dat iemand weet waar, maar het staat er, op een landelijke schandpaallijst. En ergens in Haaksbergen is een theater. Niet dat nog iemand dat weet te vinden, maar het bestaat. Je kunt er zelfs zomaar ontslagen worden (pardon: vervangen). Twee stinkende zaakjes in één week, dat moet niet gekker worden.

30 april