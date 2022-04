Twee dagen na nieuwe hartklep stopt het intense leven van ‘Mosje’ uit Haaksbergen

Inwoners Buurse strijden tegen windmolens: ‘Voor je het weet staan die gevaartes hier in het weiland’

BUURSE - In Buurse zijn ze ervan overtuigd: Haaksbergen koerst af op vijf windmolens in het buitengebied. Drie inwoners hebben de Stichting Tegenwind Haaksbergen opgericht om plaatsing in hun omgeving te voorkomen.

24 maart