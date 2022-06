Twee jaar opgespaarde voorraad te koop bij rommelmarkt in De Hoeve: ‘De opslag puilde uit’

Uitje

Ze hoeven dit keer niet te blauwbekken voor de deur vanwege de januari-kou. „Doorschuiven naar deze periode was op dat moment een veilige keuze”, stelt Marcel Slotman van de organisatie. „Begin juli zal er vast niet minder worden gekocht dan in januari. Wij denken dat we niet veel vaste bezoekers zullen missen. Het voordeel is misschien wel dat er in de weekeinden al veel campingbezoekers in Haaksbergen zijn. De rommelmarkt is dan een leuk uitje.”

Bomvol

Er is echt veel te krijgen, want er is twee jaar niets verkocht. „Op Marktplaats hebben we het een en ander kunnen verkopen. Maar dat staat in geen enkele verhouding tot wat er zaterdag wordt weggesleept. Er is voor ieder wat wils.” De opluchting zal groot zijn, voorspelt Slotman als er komend weer gebruikte spullen gebracht kunnen worden. „We hebben de vraag vaak gekregen, maar de opslag zat bomvol. Gelukkig hebben we straks weer ruimte. We hebben de afgelopen maanden gemerkt dat veel mensen lang naar zaterdag hebben uitgekeken.”