Twents boerenprotest in beeld: van blokkades bij Plus en Twence tot een afterparty bij Lemselo

Henk Pen wil met campers naar terrein van discotheek Danspaleis in Haaksber­gen en dreigt met vertrek naar Groenlo: ‘Plan ligt al klaar’

HAAKSBERGEN - Henk Pen Campers & Caravans boert goed. De verkoop van campers is verdrievoudigd, de omzet verviervoudigd. Het bedrijf is uit z’n jasje gegroeid en wil uitbreiden op de plek van het voormalige Danspaleis. „Daar hebben we de gemeente voor nodig, maar daar zijn we nog niet helemaal tevreden over.”

2 juli