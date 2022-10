Twents miljoenenplan voor ecologisch boeren: ‘Hiermee komt de boer in beweging’

Opvallend veel jonge rokers in platte­lands­ge­meen­ten als Hof van Twente, Twenterand en Berkelland

BORCULO/GOOR/ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - Is het om erbij te horen? Vind je het gewoon lekker, of doorbreekt het de sleur door even op te staan en buiten te gaan staan? Wat er persoonlijk ook achter steekt, bijzonder is het patroon zeker: opvallend veel 12- tot 16-jarigen in Berkelland en Hof van Twente roken in vergelijking tot in buurgemeenten.

