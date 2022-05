Twentse boeren kunnen goede bui wel gebruiken, maar zo droog als in het zuiden is het nog niet

met videoWaar de boeren in Brabant en Limburg de noodklok luiden over de voorjaarsdroogte, en het waterschap daar nu al een sproeiverbod heeft ingesteld, hoeven Twentse landbouwers nog niet te vrezen. In beken en stuwen staat nog voldoende water, stelt waterschap Vechtstromen. „Maar een goede bui is wel meer dan welkom.”

Zaden die droog in de grond blijven, en nauwelijks kunnen ontkiemen; het is in het zuiden van het land een probleem dat agrariërs bezighoudt. De ZLTO, waarin 12.000 boeren en tuinders uit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland verenigd zijn, vreest een voedseltekort. Want wanneer de grond niet nat genoeg is, kunnen boeren wel zaaien, maar niet oogsten.

(Nog) geen sproeiverboden

Die zorgen zijn er in Twente nog niet, zegt Odyl Zwienenberg, woordvoerder van het waterschap Vechtstromen. In tegenstelling tot waterschappen in Brabant hebben zij nog geen sproeiverboden hoeven afkondigen.

„Water in beken en sloten mag nog onttrokken worden, zo lang het over de eerstvolgende stuw stroomt”, legt ze uit. „Er zijn nu slechts een paar plekken, rond Enschede, waar dit niet het geval is. Maar dat is minimaal.”

Dat komt vooral door de maanden februari en maart, waarin er ‘best veel’ regen is gevallen, zegt Zwienenberg. Dat is vastgehouden, om het later te kunnen gebruiken. Twente telt op dit moment een tekort van 4 millimeter. „Er is nu minder neerslag, een goede bui is meer dan welkom, maar de droogte is nog niet penibel.”

Achterhoek: grondwater nog ‘lekker op peil’

Ook in de Achterhoek is het grondwater nog ‘lekker op peil’, zoals Herman Menkhorst (LTO Noord) het noemt. Er is gezaaid in vochtige grond, waardoor het zaadje ‘goed kon aanslaan’. „Als zaden in alleen stofgrond worden gezaaid, ontkiemen ze niet. Ze mogen niet de tijd krijgen om uit te drogen.”

Het landelijk gemiddelde neerslagtekort ligt op dit moment op zo’n 60 millimeter, oftewel 60 liter per vierkante meter. De verwachting is dat dit de komende weken verder oploopt, naar 90 millimeter.

Voor het idee: Vechtstromen heeft in een normaal jaar in de zomer een tekort van 80 tot 100 millimeter, in de droge zomers van 2018 en 2019 lag dit rond de 300. „Toen hebben wij die droogte gehad, nu hebben ze het in het zuiden”, ziet Menkhorst. „Het is heel regionaal.”

Volgens hem wordt er door een goede samenwerking tussen waterschappen en boeren nu beter water vastgehouden, onder meer door extra stuwtjes. „Het stroomt niet meer direct door naar de IJssel.”

Volledig scherm In delen van Brabant geldt al een sproeiverbod, in Twente nog niet. Hier is ‘slechts’ een neerslagtekort van 4 millimeter. Nog niet zorgelijk, volgens waterschap Vechtstromen. © ANP