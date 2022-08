Uitbater doet stap terug: toprestaurant De Blanckenborgh in Haaksbergen sluit

Overstro­min­gen fietspad worden opgelost, maar de fietser moet intussen zelf zijn weg zoeken

RIETMOLEN – Overstromingen op het fietspad, dat is niet wenselijk. Het fietspad tussen de Groothuizenweg en de Mentinksweg in Rietmolen is daarom sinds anderhalve week afgesloten wegens werkzaamheden.

21 juli