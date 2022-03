Van diefstal tot gewelddadigheden, OM eist tbs met dwangverpleging tegen Twentse ‘bad boy’

De strafzaak tegen ‘de jongen van de straat’, of ‘bad boy’ zoals hij zichzelf noemt, vindt zijn oorsprong in juni vorig jaar. D. liep een restaurant in Haaksbergen binnen zonder een cent op zak. Toen de buik vol was, werd duidelijk dat hij niet kon betalen. Een dag of wat later herhaalde hij zijn kunstje bij een restaurant in Boekelo. Geld om de genuttigde spareribs te betalen was er wederom niet. Net als op 24 juli, toen D. bij een supermarkt in Enschede een broodje bal ‘in de tuk’ stopte.