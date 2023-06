Van glorie tot puin: sloop voormalig Danspaleis in volle gang

Dag en nacht brandt er licht in Oldenkotte, 30 jaar na Schengen: ‘Enige grensbar­riè­re is nu de kermis’

Een straatlantaarn die 24 uur per dag brandt. Omdat het ene land alleen voor de paal zorgt en het andere voor de lamp. Hoe in een verenigd Europa grenzen toch voor rare situaties kunnen zorgen. Bij Café Rotering zijn ze zich ervan bewust. „We blijven een grensgeval. Dat het licht niet uitgaat, is in elk geval handig voor de kermis.”