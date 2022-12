Van Haaksbergen tot Winterswijk: deze schaatsbanen in Twente en de Achterhoek zijn open

Showspekta­kel Kerst in het Oosten pakt uit met professio­ne­le productie in Pancratius­kerk: ‘We hebben er met z’n allen een schepje bovenop gedaan’

HAAKSBERGEN - Het kerstspektakel Kerst in het Oosten 2022 komt op 19 en 20 december in de Pancratiuskerk in Haaksbergen. Met Mathanja Kornelissen en Rutger de Vries is de status van kerstconcert inmiddels wel ontstegen, zo is vast te stellen tijdens de repetities in de voorbije weken.

11 december