Vandaag kans op bewolkte dag in Haaksbergen

Meeste mensen willen een jaren 30-huis, maar in dit Twentse nieuwbouw­plan krijgen ze iets anders

Een nieuwbouwhuis in jaren 30-stijl. Vraag mensen welk soort huis ze willen en dit is het meest gehoorde antwoord. Bij Op Stoom in Goor doen ze het anders. Daar komen moderne stadswoningen. Want dat past bij het industriële karakter van het oude fabrieksterrein. „Als we bouwen wat mensen willen, zou dit er nooit komen.”