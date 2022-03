Veel nieuwe gezichten op het Haaksbergse pluche, lintje voor vertrekkende nestor

Bijna een derde van de negentien zetels in de Haaksbergse raad wordt ingenomen door nieuwe raadsleden. Alle negentien raadsleden zijn vanavond beëdigd door burgemeester Rob Welten. Zij staan volgens Welten voor een zware opgave. Zo moet onder meer het vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek worden hersteld. „U bent volksvertegenwoordiger en gaat daarbij niet voor het eigen belang, maar voor het algemeen belang.”

En Welten had meer advies: „Wees hard op de inhoud en zacht op de persoon. En natuurlijk mag u de ander een spiegel voorhouden, maar kijk er zelf ook af en toe in.” Op die manier moet de nieuwe raad de klus de komende vier jaar kunnen volbrengen. „Als lokale overheid moeten wij daarin willen slagen, want terugdeinzen is geen optie.” Een opdracht die door alle raadsleden is geaccepteerd.

Lintje voor vertrekkend nestor

Bij het afscheid van de raadsleden een dag eerder was er een speciaal woord van dank voor vertrekkend CDA-raadslid Herman Wichers Schreur. Hij maakte zijn opwachting in de Haaksbergse politiek in 1994 om in 2003 over te stappen naar de Provinciale Staten van Overijssel. Wichers Schreur maakte deel uit van de CDA-fractie, die bestond uit 24 leden. „Slechts vier leden waren met voorkeursstemmen in de fractie gekomen. Voor een gemeenteraad niet ongewoon, maar voor de staten best bijzonder. En één van die vier was jij”, aldus Welten.

In 2006 keerde Wichers Schreur terug in de Haaksbergse raadszaal en maakte zich op allerlei manieren verdienstelijk. Vanaf 2013 als nestor van de raad. „Jij hebt je met overgave ingezet voor de bevolking van Haaksbergen.” Vanwege die inzet is Wichers Schreur benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wisseling van de wacht

De volgende personen hebben afscheid genomen van de raad: Herman Wichers Schreur, Theo van der Hulst (CDA), Susan Brouwer (Team DAP), Bart Mentink (VVD), Harry Belshof (D66), Annelies Waanders (PvdA) en Annette Nijhuis (Nieuw Haaksbergen). Nieuwe gezichten in de raad zijn: Esther Diepenmaat, Jan-Herman Scholten (CDA), Nicole Wielens, Ester Agterbosch (Team DAP), Tanja Jansen (D66), Deniz Yüksel (PvdA) en Gerben ten Asbroek (Nieuw Haaksbergen).