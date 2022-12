Veel Twentse supermarkten open op eerste kerstdag, maar niet in Rijssen-Holten, Borne en Haaksbergen

check jouw gemeenteWie op eerste kerstdag nog een ingrediënt voor zijn kerstdis nodig heeft, tot de ontdekking komt dat hij het toetje vergeten is of de wijn op is: geen stress! In de grote steden zijn veel supermarkten gewoon open. Maar niet in alle Twentse gemeenten kan je nog snel even dat laatste ingrediënt scoren. Op tweede kerstdag is de openstelling al bijna de normaalste zaak van de wereld.

In Twente zijn alleen in Rijssen-Holten, Borne en Haaksbergen geen supermarkten open op eerste kerstdag. In de gemeentes in het oosten van de Achterhoek zijn in Winterswijk, Aalten en Oost Gelre de winkels gesloten.

In de overige plaatsen in Twente en het oosten van de Achterhoek kan je dus zondag nog gewoon (verlate) kerstinkopen doen. In Hengelo zijn de meeste supermarkten geopend (11 stuks), in Enschede slechts twee. In kleinere gemeenten zoals in Tubbergen opent één supermarkt de deuren. Op tweede kerstdag (maandag) is het een heel ander verhaal. Dan is het gros van de grootgrutters gewoon geopend.

Tien jaar geleden was het nog bijna ondenkbaar, maar inmiddels is bijna de helft van de supermarkten (45 procent) gewoon open op eerste kerstdag, zo blijkt uit een inventarisatie van Openingstijden.nl. Steeds meer gemeenten geven hun winkeliers toestemming om op deze feestdag open te zijn voor het winkelend publiek. Dit jaar zijn dat er 276 gemeenten, vorig jaar waren het er nog 250.

Grote steden

Veruit de meeste supers die open zijn, zijn te vinden in de grote steden: Amsterdam (134), gevolgd door Rotterdam (90) en Den Haag (70). Op tweede kerstdag is het bijna zoeken naar een supermarkt die de deuren gesloten houdt. Zo'n 90 procent is open voor de kerstboodschappen. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder. Ook met nieuwjaarsdag wordt het alsmaar normaler om nog even boodschappen te doen. Dit jaar is 58 procent van de vestigingen geopend. In 311 gemeenten is het mogelijk om de eerste dag van het nieuwe jaar boodschappen in te slaan. Een flinke stijging van 15 procent. Begin dit jaar waren er nog ‘slechts’ 264 gemeenten die hiervoor toestemming gaven.

Laatste kerstboodschappen op eerste kerstdag

Bob Gross van Openingstijden.nl kijkt er niet van op dat steeds meer supermarkten open zijn met de feestdagen. ,,Consumenten zijn het ook steeds normaler gaan vinden dat ze op de dag zelf nog hun laatste kerstboodschappen kunnen halen. Je ziet dat steeds meer gemeenten daar in mee gaan”, constateert hij. De animo is bij supermarkten en hun klanten groot, maar zeker niet alle winkeliers staan te popelen om de deuren met de feestdagen te openen, blijkt uit de inventarisatie.

Illustratief is: voorgaande jaren ging een handjevol bouwmarkten nog met eerste kerstdag open, daar is dit jaar geen sprake meer van. ,,Het lijkt erop dat het meer een proef was”, zegt Gross. Op tweede kerstdag kan de doe-het-zelver overigens wel zijn hart ophalen, dan is ongeveer 90 procent van de bouwmarkten gewoon open. ,,En wil je op zoek naar nieuwe meubels, dan kun je op tweede kerstdag ook bij een groot deel van de woonboulevards terecht’’, voegt Gross eraan toe.

Quote Onze medewer­kers willen graag werken met kerst en de teams in de winkels maken er samen een leuke dag van Woordvoerder Action

Ook de Action en de Hema lijken de smaak te pakken te hebben. Bij de Action kunnen consumenten op eerste kerstdag bij zo’n 15 procent van de vestigingen terecht, bij Hema gaat het om 4 procent van de winkels. Een flinke stijging ten opzichte van 2019. Toen ging het om respectievelijk 6 en 1 procent van de vestigingen. ,,Door de lockdowns konden die woonwinkels de vorige twee winters niet open, maar je ziet dat de Hema en Action nu duidelijk weer van de partij zijn”, zegt de expert van Openingstijden.nl.

Dat is zeker zo op tweede kerstdag. Dan is bij de Action maar liefst 84 procent van de vestigingen geopend, bij de Hema gaat het om 31 procent. In 2019 lag dit nog een stuk lager: bij Action was het toen 64 procent, bij de Hema 8 procent.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP / ANP

Graag werken met kerst

De Action en de Hema denken dat er voldoende animo is bij de klanten om met de kerstdagen nog even te komen winkelen. Zo wijzen ze op de laatste keer, in 2019, toen veel mensen nog even langskwamen voor de gezelligheid, om last minute cadeautjes voor de kersttafel te kopen of de laatste etenswaren in te slaan.

,,Vorig jaar was Nederland nog in lockdown. We zijn ontzettend blij dat we onze klanten weer volledig kunnen bedienen en verrassen”, laat een woordvoerder van Action weten. Gemor onder het personeel over werken op eerste of tweede kerstdag is volgens de winkelketens niet aan de orde. ,,Nee hoor, onze medewerkers willen graag werken met kerst en de teams in de winkels maken er samen een leuke dag van", aldus de Action-zegsvrouw.

Ook bij Hema is het geen probleem om mensen te vinden, verklaart de woordvoerster. Volgens het bedrijf vinden veel collega's het juist leuk om met kerst te werken, ‘vanwege de sfeer in de winkelstraten en de gezelligheid in de winkel’. ,,We doen ook nog wat extra's voor ons personeel met de kerst, onder andere in de vorm van kerstlunches’’, voegt de Hema-zegsvrouw eraan toe.

Volledig scherm © ANP / ANP

