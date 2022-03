Verkiezingsposters Nieuw Haaksbergen verwijderd uit stembureau in Sint Isidorushoeve

SINT ISIDORUSHOEVE - Het is het CDA-bolwerk binnen de gemeente Haaksbergen, het kerkdorp Sint Isidorushoeve. Maar wie deze woensdag voor 17.30 uur het stembureau in ’t Meuken binnenwandelde, stuitte daar op verkiezingsmateriaal van Nieuw Haaksbergen. De poster en flyers zijn verwijderd.

Bennie Goselink, voorzitter van het stembureau in de Hoeve, onderneemt meteen actie als hij wordt gewezen op de paarse poster en de flyers van Nieuw Haaksbergen. Het reclamemateriaal wordt direct verwijderd. Want partijposters of andere uitingen in een stembureau? Dat mag niet: in een stembureau mag de kiezer niet worden beïnvloed. Het spandoek van het CDA op steenworpafstand van het stembureau wordt gedoogd. Frédérique van Egmond van Nieuw Haaksbergen baalt ervan dat de poster en flyers niet tijdig zijn verwijderd. „Want dit hoort niet.”

Volgens Van Egmond is het aan de voorzitter van het stembureau om bij aanvang van de verkiezingen partijposters en andere politieke uitingen te verwijderen. Maar Goselink heeft de paarse posters en A4’tjes met het verkiezingsprogramma niet gezien. Volgens hem was het wel zo kies geweest als Nieuw Haaksbergen de partijreclame zelf had verwijderd. Dus onderneemt Goselink zelf actie door de reclame te verwijderen en het voorval te melden in het proces-verbaal dat standaard wordt opgemaakt bij verkiezingen. Ondertussen is naar schatting van de voorzitter zo’n 50 procent van de stemgerechtigde uit Sint Isidorushoeve de posters al gepasseerd.

CDA-bolwerk

Het is een smet op wat volgens de voorzitter het ‘gezelligste stembureau’ van de gemeente Haaksbergen is. Al twee dagen, het stembureau in ’t Meuken was dinsdag ook geopend, worden de stemmers vriendelijk begroet. Naar verwachting van Goselink stemmen de meesten van hen op het CDA. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kregen de christendemocraten hier veruit de meeste stemmen. Van de 771 geldig uitgebrachte stemmen in Sint Isidorushoeve gingen er 396 naar het CDA.