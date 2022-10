Verwarming staat aan en de koffie klaar: warmpjes de winter door in De Kappen in Haaksbergen

HAAKSBERGEN - De thermostaat thuis omlaag draaien en er toch warmpjes bijzitten. Dat kan dit najaar en in de winter door een bezoek te brengen aan De Kappen. De verwarming staat er aan en de gratis koffie en thee is klaar in wat is omgedoopt tot de warme huiskamer van Haaksbergen.

Levert de hoge energierekening problemen op? Thuis kou lijden is dankzij een initiatief van De Kappen en de gemeente niet nodig. „Het is belangrijk dat alle Haaksbergenaren de mogelijkheid hebben om in warmte te kunnen zitten”, zegt wethouder Pieter van Zwanenburg. „Daarom openen wij deze huiskamer in de Kappen in Haaksbergen.” Niet alleen is er warmte, er is zelfs anoniem eten te halen, voor wie het moeilijk heeft.

Buurtkast voor nood

Bezoekers hoeven zich niet vervelen. In de foyer en op de leestafel liggen spelletjes en kranten klaar. Zo fungeert De Kappen ook als ontmoetingsplek, waar bovendien een buurtkast is geplaatst. Die is gevuld met houdbare etenswaar, bestemd voor de inwoners die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De gemeente zorgt in eerste instantie voor een gevulde kast in de hoop dat inwoners dit overnemen. Dat gebeurt in samenwerking met de Albert Heijn in Haaksbergen.

Anoniem pakken

De gemeente wil daarmee voorkomen dat inwoners in nood niets meer te eten hebben. Wie schaamte voelt, hoeft zich geen zorgen te maken: het pakken van producten uit de kast kan anoniem. De kast bevindt zich niet in het volle zicht maar in het trappenhuis naast de foyer van de Kappen. Het is ook mogelijk om bij te dragen aan het vullen van de kast. Houdbare producten kunnen in de kast worden geplaatst zodat inwoners in nood deze producten kunnen meenemen.

De warme huiskamer is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Volledig scherm Medewerkers van de gemeente hangen een enquêteformulier op om meer inzicht te krijgen in armoede in Haaksbergen. © Cees Elzenga