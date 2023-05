Verzet in Haaksbergen kan grote consequenties hebben voor zoutwinning in Twente: ‘De tijd begint te dringen’

Zoutwinner Nobian is op zoek naar instemming bij de gemeente Haaksbergen om daar zout te winnen. De gemeente kwam vorig jaar met een keihard ‘nee’. Nu zegt Nobian dat dit kan betekenen dat over twee jaar de zoutwinning uit Twente verdwijnt. Terwijl er in ruim honderd jaar niets noemenswaardigs is gebeurd, zegt mijnbouwdirecteur Yvar van den Winkel.