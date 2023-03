Verzet tegen windmolens, zes keer zo hoog als de kerktoren in Buurse: ‘Haaksbergen wil braafste jongetje zijn’

Medewer­kers Dierenambu­lan­ce krijgen wellicht griepprik tegen vogelgriep: ‘Wij nemen dit heel serieus’

Medewerkers van de Dierenambulance in Enschede krijgen wellicht binnenkort een griepprik tegen besmetting met de vogelgriep. De gemeente is daarover in gesprek met de GGD. Ook zoekt de gemeente een ‘professionele partij’ die gaat helpen met het ruimen van dode dieren.