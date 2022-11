Vier vrouwen exposeren in Lourdeskerk in Haaksbergen: ‘Kunst zit in ieder mens. Lekker bezig in je eigen bubbel’

In file door duister Buurser­zand: geen kerkuiltje, wel Bob Dylan in de verte

HAAKSBERGEN - Marjan Klein Gebbinck komt deze avond helemaal uit Beltrum rijden met drie kinderen van haar zorgboerderij Kumufit. Tess (10), Finn (8) en Ralf (8) vinden het maar wat spannend in het donker. „Tess is van de vleermuizen. Als het goed is wordt daar onderweg bij een van de stops iets over verteld.”

30 oktober