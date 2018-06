Vijf keer goud voor turnster Amy Uuldriks uit Haaksbergen

Eerste worden op vier onderdelen - op de ongelijke brug, de evenwichtsbalk, de vloer en met de sprong - en daarmee de eerste positie behalen in het klassement. Turnster Amy Uuldriks presteerde het tijdens de nationale Special Olympics. Dit tweejaarlijkse sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking werd afgelopen weekeinde gehouden in de Achterhoek.

Pieken

Autisme

Lastig voor iemand met autisme als Amy. „Ik moest wennen en was wat gespannen. Maar ik besloot het gewoon te doen. De oefeningen had ik flink in mijn hoofd gestampt. En ik heb me super geconcentreerd." In de turnhal wist ze zich gesteund door haar familie. Dat haar broer Mike eind mei overleed maakte haar optreden extra bijzonder. „We wisten allemaal zeker dat hij zou willen dat ik dit ging doen."