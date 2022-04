Vloeiweiden in het Lankheet worden Unesco immaterieel erfgoed: ‘een traditie om door te geven’

HAAKSBERGEN - Het gebruik van de middeleeuwse vloeiweiden in Het Lankheet wordt uitgeroepen tot een belangrijke traditie, die het waard is om door te geven aan toekomstige generaties. Staatssecretaris Günay Uslu heeft de techniek voorgedragen voor de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed.

Het is een ouderwetse manier van land bewateren. Maar in deze tijd van klimaatverandering, en droge bodems en monocultuur weer uiterst actueel. Graslandbevloeiing. En op landgoed Het Lankheet doen ze het nu al een tijdje en het werkt boven verwachting. „Waar water heeft gestroomd is de wei opvallend groener”, meldde Eric Brinckmann, mededirecteur van Het Lankheet, vorig jaar in deze krant.

Goed voor de planten en dieren

Graslandbevloeiing houdt in dat water uit een rivier, beek of bron zo om wordt geleid, dat het over een weide stroomt. Door het stromende water komen water en vooral ook voedingsstoffen op het land terecht. Het land wordt daardoor vruchtbaarder, droogt minder snel uit en kan beter tegen vorst. Ook belangrijk: de flora en fauna op het land en in de bodem worden enorm gestimuleerd.

De oude vloeitechniek wordt in Haaksbergen toegepast, maar ook in De Pelterheggen (Noord-Brabant). Samen hebben de ze vorig jaar al het Nederlandse stempel ‘immaterieel erfgoed’ gekregen en nu komt het ook in de wereldtop: Nederland heeft deze techniek van graslandbevloeiing voorgedragen voor de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed.

Naast de molenaar en de corso’s

Staatssecretaris Günay Uslu (Cultuur en Media) daarover: „Graslandbevloeiing is niet alleen een beproefde techniek die nuttig is voor landbouwers en natuur, maar ook een traditie die mensen verbindt in Nederland en daarbuiten. De beoefenaars bezitten een schat aan kennis en vaardigheden. Met deze voordracht wordt dit immateriële erfgoed doorgegeven aan toekomstige generaties.”

De oude manier van bevloeien was en is overigens een enorme klus. De meanders in de Buurserbeek zijn ervoor hersteld, dammen zijn aangelegd en geulen gegraven. Ook het bedienen van sluizen vereist deskundigheid. De middeleeuwse vloeiweiden zijn inmiddels volledig in gebruik en de kennis moet worden overgedragen op toekomstige generaties.

Het ambacht komt in de Unescolijst te staan naast drie andere Nederlandse tradities: het vak van molenaar, de corsocultuur en de valkerij.