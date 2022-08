Voetballers met een zomerabonnement pakken zilver op NK beachhandbal (en schrijven meteen geschiedenis voor Stormvogels)

De handbaljongens van HV Stormvogels zijn als eerste ooit binnen de vereniging met een medaille thuisgekomen van een nationaal kampioenschap. De D-ploeg van de coaches Yves Bok en Sem Frenk moest het uiteindelijk op doelgemiddelde afleggen tegen grootmacht Aalsmeer. „En dat is beslist geen schande”, benadrukt Yves Bok, zelf spelend in het enige mannenteam van HV Stormvogels. „Het is nooit eerder voorgekomen dat een jongens- of mannenteam zo hoog eindigde. Ook niet in de hoogtijdagen van het mannenhandbal. We werden altijd vierde in de zaal, op het veld of in een beachtoernooi.”