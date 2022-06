Voetballers Special Olympics juichen ook voor doelpunt tegenstander: ‘Hier kunnen ze in de eredivisie nog wat van leren’

Remy Lubbers is de trotse aanvoerder van een team dat de vijf plaatselijke voetbalclubs vertegenwoordigt. „Daar is dit shirt speciaal voor gemaakt”, vertelt de speler die tijdens de voorrondes ineens in de goal staat. „Remy is hartstikke veelzijdig”, aldus de ouder van een medespeler.

Achter een tafel naast de kantine houdt het driekoppige Wedstrijdsecretariaat nauwlettend de speeltijd in de gaten. Na 10 minuten is het pauze en even later roept speaker Bert door de microfoon dat ze verder moeten. Collega Johan souffleert Bert en Jan -Bert rent heen en weer om de standen op te halen. De dames van de catering delen bij beide clubs in totaal 400 lunchpakketten uit en in de kantines schenken vrijwilligers talloze bekers frisdrank.