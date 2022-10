Voor één dag zijn hekken op landgoed Het Lankheet in Haaksbergen open voor publiek

Twents miljoenen­plan voor ecologisch boeren: ‘Hiermee komt de boer in beweging’

Boeren zullen in beweging komen als ze een serieuze boterham kunnen verdienen met ‘groene inspanningen’. Een breed Twents collectief werkt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een miljoenenplan uit. „De oplossing is dichterbij dan gedacht.”

24 oktober