Voorzitter HSC’21 over coronamaatregelen ‘Jammer, 80 procent heeft geen probleem met mondkapjesplicht’

Toekomst onzeker voor kerken in Twente en Achterhoek: het sluiten is niet meer te stuiten

16 september TUBBERGEN/LIEVELDE De sluiting van kerkgebouwen in de Heilige Pancratius Parochie in Tubbergen past in het beeld van de afgelopen jaren. Vergrijzing, een sterk afnemend kerkbezoek en dalende inkomsten leidden ertoe dat op een groot aantal plaatsen in Twente en de Achterhoek katholieke kerken onttrokken werden aan de eredienst. Voor veel kerken die nog open zijn is de toekomst onzeker.