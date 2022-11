VV Haaksbergen: ‘Deze vereniging is veel meer dan alleen het eerste elftal’

bankzitter Een clubnaam met Boys erin: de Kamervra­gen zijn vast al onderweg

Je kon er natuurlijk op wachten: schrap al die clubnamen met Boys erin. Niet genderneutraal genoeg. Een vrouwelijke rechter schreef er vorige week een stuk over in De Volkskrant en dan weet je dat ze zich in de grachtengordel weer iets in hun wollige hoofd hebben gehaald. Het mannetje dekken bij de eerste paal heeft z’n langste tijd gehad.

