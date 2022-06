Waterstof in je ‘achtertuin’, hoe gevaarlijk is dat eigenlijk? En gelukkig gaat er ook wel eens iets goed in Haaksbergen

Het zijn geen verhalen die je met een gerust hart uitleest. Integendeel. In de toekomst moet waterstof voorkomen dat de groene energie die we met z’n allen opwekken, verloren gaat. En dat waterstof moet worden opgeslagen, om gebruikt te worden op het moment dat er even géén zon of wind is om de verwarming of de auto te laten draaien. Hoopvol goedje, waterstof. Een goedje dat maakt dat je denkt: het kàn! We kunnen zonder gas uit Rusland of Groningen...