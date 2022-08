Week klimmen en klauteren tijdens Jeugd Vakantiespelen in Haaksbergen

HAAKSBERGEN - De Jeugd Vakantiespelen (JeVa) zijn terug van weggeweest. Nadat corona twee jaar roet in het eten gooide, wordt sporthal De Els van 15 tot en met 19 augustus weer omgetoverd tot een speelparadijs, waar kinderen in de basisschoolleeftijd naar hartenlust kunnen klimmen en klauteren.

De Jeugd Vakantiespelen in Haaksbergen bestaan al 48 jaar. „Elk jaar krijgen we meer dan vierduizend bezoekers over de vloer”, meldt de organisatie. Die wil de JeVa dit keer als vanouds houden, maar loopt tegen opstartproblemen aan.

„Doordat er twee jaar geen JeVa geweest is, is er ook twee jaar geen aanwas van nieuwe vrijwilligers geweest”, stelt de organisatie. Ook de vakantieroosters van het onderwijs spelen de JeVa parten. Veel van de jonge vrijwilligers gaan namelijk naar Het Assink lyceum, met locaties in de regio Noord (Haaksbergen) en de regio Midden (Eibergen en Neede), waar de scholen eerder weer beginnen dan in de regio Noord. „Veel van onze vrijwilligers moeten in de laatste week van de basisschoolvakantie alweer naar school.”

Afgeslankte vorm

De JeVa is niet de enige Haaksbergse organisatie die met kampt met een tekort aan vrijwilligers. Onlangs is de jaarlijkse avondfietsvierdaagse om die reden geannuleerd. Zo nijpend is de situatie bij de Jeugd Vakantiespelen niet. De spelen gaan dit jaar door, zij het in afgeslankte vorm. Want waar de basisschooljeugd zich voorgaande jaren 1,5 week kon uitleven in De Els, duurt de JeVa dit jaar een week.

En zelfs met ingekorte versie zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. „Ben je ouder dan 14 jaar en lijkt het je leuk om als vrijwilliger te helpen bij de JeVa, stuur dan een bericht naar jeva.haaksbergen@live.nl”, luidt de oproep van de organisatie.

50 cent

Tjidens de JeVa, van 15 tot en met 19 augustus, kunnen kinderen van 6 tot en met 12 jaar zich uitleven op een klim- en klauterbaan, op springkussens, op schommels en aan touwen. Bovendien wordt er gevoetbald en geknutseld. Dat kan van 09.30 tot 11.30 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur. De kosten bedragen 50 cent per dagdeel, het dragen van gymschoenen is verplicht.

Volledig scherm Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen zich een week lang uitleven tijdens de JeVa in sporthal De Els. © Emiel Muijderman