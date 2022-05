Weerstand tegen bouwen in het groen, toch akkoord voor bouw vijf riante huizen in buitengebied Haaksbergen

Motie: plan opknippen

Om de bouw van de woningen in het weiland tegen te houden, diende Team DAP samen met D66 een motie in. De partijen willen dat Koopman - Tijhuis Projecten de woningen in het buitengebied schrappen of dat het huidige plan wordt opgeknipt. Zo kunnen de twintig woningen op de plek van het tankstation zo snel mogelijk worden gebouwd. Wat er gebeurt met de vijf huizen in het weiland, is dan van later zorg.