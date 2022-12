Wereldberoemde natuurfotograaf vertelt over zijn successen in Haaksbergen

Het nooit vertelde verhaal van Sinter­klaas: Ad Fox uit Haaksber­gen moest in de zak en dat werd een trauma

De gebeurtenis tijdens het ‘heerlijk avondje’ van 1946 is voor Ad Fox altijd een nare herinnering gebleven. Sint die door z’n moeder werd ingezet om een opvoedkundig probleem op te lossen. Hij dreigde de zak in te gaan, zou mee naar Spanje. Kortom Sinterklaas trad op als boeman. „Over die kant van hem lees je nooit in de krant.”

19 november