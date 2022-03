Wereldtop zijspanners crost zondag in De Hoeve, bij de geur van een frietje

Want ook de motorcrossers reden tijdens corona vaak voor kale afrasteringen. Zondag waart de geur van het frietje met weer langs de baan en keert ook in het Köttersbos het normale beeld van een motorcross terug. „Gelukkig wel”, meldt de kersverse voorzitter Marcel Borkent van de Hoevese auto- en motorclub. Hij nam vorige maand de voorzittershamer over van Mario Wielens. „En we hebben een startveld waar je de vingers bij aflikt.”

Tienvoudig wereldkampioen

Voor de goede orde: komend weekend staan er geen solo’s achter het starthek in de Hoeve. Vrijwilligers hebben het circuit geprepareerd voor de zijspannen en quads. Onder de zijspannen staat daar tienvoudig wereldkampioen Daniël Willemsen uit Lochem tussen. „Willemsen werd in 2021 nog Nederlands Kampioen en weet wat het is om wedstrijden te winnen”, noemt Borkent een grote regionale publiekstrekker. „Of hij het nog in zich heeft om de jongere combinaties achter zich te houden, zullen we zondag zien.” Willemsen heeft heel wat passagiers als bakkenist gekend en rijdt momenteel met de Fransman Rudolphe Lebreton.

Het gaat ergens over

Met meer recentelijk viervoudig wereldkampioen Etienne Bax op de lijst kan de concurrentie de borst natmaken. Bax komt met zijn nieuwe bijrijder Ondrej Cermak. De Tsjech moet met stuurman Bax de Nederlandse titel zien te prolongeren. De internationale crossers dwepen met het circuit aan de Binnenveldweg en dat maakt dat de HAMC al decennia lang grote internationale kampioenscrosses krijgt toegewezen. „Ook komend weekend gaat het wel ergens over”, verzekert Borkent. „Plaatselijke rijders hebben we momenteel niet op dit niveau. Maar dat zal de pret niet drukken. St. Isidorushoeve is zondag even het middelpunt van de mondiale zijspancross. Daar zijn we uiteraard heel trots op.” Bij de Quads zal Rick Haverdil zijn Open Nederlandse titel verdedigen. Het circuit in de Hoeve is vanaf 10 uur geopend.